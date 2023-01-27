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ЭКОНОМИКА РБ
СНИЖЕНИЕ ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 2,6%
11:15 30.01.2023
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за 2022 год в текущих ценах составил 15195, млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области просел на 2,6% к уровню 2021 года.
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