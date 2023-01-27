ЭКОНОМИКА РБ

СНИЖЕНИЕ ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 2,6%

11:15 30.01.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за 2022 год в текущих ценах составил 15195, млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области просел на 2,6% к уровню 2021 года.