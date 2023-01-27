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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК БЖД В 2022 ГОДУ ВЫРОС ПОЧТИ НА 60%
10:59 30.01.2023
Объем контейнерных перевозок Белорусской железной дороги (БЖД) в 2022 году увеличился на 59% к уровню 2021 года. Об этом сообщил начальник БЖД Владимир Морозов на технико-экономическом совете БЖД.
Как сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси, рост объема перевозок в сообщении с Китаем в прошлом году вырос на 84% по сравнению с 2021 годом.
По словам Владимира Морозова, добиться таких результатов удалось благодаря перестройке логистических цепочек и разработке новых маршрутов доставки белорусских экспортных грузов в условиях санкций.
Наиболее перспективным направлением сегодня являются контейнерные перевозки, а также расширение географии и маршрутов их следования. В 2023 году стоят задачи по повышению уровня контейнеризации погрузки продукции белорусских предприятий при поставках на внешние рынки сбыта, развитию внутриреспубликанских перевозок.
Важнейшим бизнес-блоком дороги являются пассажирские перевозки. В 2022 году их объем составил 62 млн человек (101,3% к 2021 г.), в сообщении с Россией - 2,7 млн.
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