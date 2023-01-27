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ЭКОНОМИКА РБ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД НА 56,9% СФОРМИРОВАНЫ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
10:39 30.01.2023
1 030,5 млн рублей поступило в консолидированный бюджет Могилевской области от организаций государственного сектора экономики за январь-декабрь 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, на их долю приходится 56,9% общих поступлений.
От организаций негосударственного сектора поступило 615 млн рублей (34%), индивидуальные предприниматели уплатили 87,6 млн рублей (4,8%), физические лица – 78,2 млн рублей (4,3%).
Общие поступления в бюджет области составили 1 811,3 млн рублей.
По состоянию на 1 января 2023 года в Могилевской области числится 632,2 тыс. действующих плательщиков, в том числе: 13,2 тыс. организаций негосударственного сектора, 2,4 тыс. организаций государственного сектора, 26,1 тыс. индивидуальных предпринимателей и 590,5 тыс. физических лиц.
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