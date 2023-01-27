Министерство финансов Беларуси в рамках дальнейшего развития рынка ценных бумаг информирует о переходе с 26 января 2023 года на обновленную версию Единого портала финансового рынка (ЕПФР).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, доступ к ЕПФР будет осуществляться по прежней ссылке — https://epfr.gov.by.

В обновленной версии ЕПФР внедрены новые функциональные возможности и сервисы: «Календарь подачи отчетов», «Информация регулятора», «Группировка информации по карточкам организаций», «Справочная информация», «Подписка на уведомления о новых фактах размещения информации».

Загрузка финансовой информации на ЕПФР по-прежнему осуществляется через Единый портал электронных услуг РУП «Национальный центр электронных услуг» путем оказания электронной услуги ОАИС – «Загрузка финансовой информации на единый портал финансового рынка». В целях оптимизации и систематизации отчетности обращаем внимание на необходимость соблюдения правил заполнения формы при получении электронной услуги 3.27.02, размещенной на ЕПЭУ (правила заполнения указаны в описании услуги 3.27.02)».