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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ ВЫРОСЛО НА 2%


10:07 30.01.2023

В 2022 году в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3297 млн рублей и увеличилось по сравнению с 2021 годом в сопоставимых ценах на 2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2683,8 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 2% больше, чем в предыдущем году.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 199 тыс. тонн, молока – 702,4 тыс. тонн, яиц получено 335,1 млн штук. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1137 тыс. тонн, рапса – 55 тыс. тонн, картофеля – 474,2 тыс. тонн, овощей – 249,2 тыс. тонн, сахарной свеклы – 328,3 тыс. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,1% областного объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 95,9%, яиц – 82,2%, зерна – 89,3%, рапса – 85,7%, сахарной свеклы – 96,6%, картофеля – 15,4% и овощей – 9,8%.
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