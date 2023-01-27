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ЭКОНОМИКА РБ
ЕЩЕ ТРИ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОТОВЯТСЯ ВОЙТИ В СТРУКТУРУ «МТЗ-ХОЛДИНГ»
09:35 30.01.2023
Еще три предприятия - станкостроительные - готовятся войти в структуру «МТЗ-Холдинг». Об этом сообщает Telegram-канал МТЗ.
Планируется, что открытые акционерные общества «Гомельский завод станков и узлов», «СтанкоГомель» и «Вистан» присоединятся к холдингу в первом полугодии. И будет нас не 11, а 14.
«Это позволит производить станки конкретно под наши потребности. А деятельность в структуре «МТЗ-ХОЛДИНГ» обеспечит предприятиям постоянную загрузку производственных мощностей, стабильное гарантированное количество заказов на промышленное оборудование», - рассказал «Трактор.бел» заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по управлению предприятиями холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ» Владимир Карпяк.
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