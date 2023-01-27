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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ СОСТАВИЛА 6,8%
09:29 30.01.2023
За январь-ноябрь 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,3%, рентабельность продаж – 6,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 декабря 2022 г. составила 3783,7 млн рублей, в том числе просроченная – 1051,8 млн рублей, или 27,8% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 декабря 2022 г. составила 6478,7 млн рублей, в том числе просроченная – 1020,3 млн рублей, или 15,7% от общего объема кредиторской задолженности.
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