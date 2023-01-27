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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА ВЫШЛА НА ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ В ХОЗОБОРОТ НЕИСПОЛЬЗУЕМОЙ ГОСНЕДВИЖИМОСТИ
18:05 27.01.2023
Минская область по итогам 2022 года заняла второе место в республике по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемой государственной недвижимости.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Фонде «Минскоблгосимущество», в 2022 году вовлечено в хозяйственный оборот 67,3% неиспользуемых объектов от запланированных. Продано 39 таких объектов на общую сумму 2,3 млн рублей, в том числе 8 – на аукционах с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине.
В целях более эффективного использования недвижимого имущества 11 объектов безвозмездно передано, в том числе 7 – в частную собственность. На площадях 26 объектов разместились новые арендаторы, которые, при добросовестном исполнении условий аренды, в будущем смогут приобрести объекты в собственность.
Следует отметить, что по сравнению с 2021 годом вовлечено в хозяйственный оборот на 11 неиспользуемых объектов больше, или на 2,9%.
Новые объекты, запланированные к продаже на 2023 год, уже выставляются на торги.
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