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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА ВЫШЛА НА ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ В ХОЗОБОРОТ НЕИСПОЛЬЗУЕМОЙ ГОСНЕДВИЖИМОСТИ


18:05 27.01.2023

Минская область по итогам 2022 года заняла второе место в республике по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемой государственной недвижимости.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Фонде «Минскоблгосимущество», в 2022 году вовлечено в хозяйственный оборот 67,3% неиспользуемых объектов от запланированных. Продано 39 таких объектов на общую сумму 2,3 млн рублей, в том числе 8 – на аукционах с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине.

В целях более эффективного использования недвижимого имущества 11 объектов безвозмездно передано, в том числе 7 – в частную собственность. На площадях 26 объектов разместились новые арендаторы, которые, при добросовестном исполнении условий аренды, в будущем смогут приобрести объекты в собственность.

Следует отметить, что по сравнению с 2021 годом вовлечено в хозяйственный оборот на 11 неиспользуемых объектов больше, или на 2,9%.

Новые объекты, запланированные к продаже на 2023 год, уже выставляются на торги.
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