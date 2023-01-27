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ЭКОНОМИКА РБ


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 6,7%


18:01 27.01.2023

В формировании доходов консолидированного бюджета Брестской области по итогам 2022 года приняли участие 855,2 тыс. плательщиков, в том числе 19,7 тыс. организаций, 35,1 тыс. индивидуальных предпринимателей и 800,4 тыс. физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за 2022 год доходы консолидированного бюджета Брестской области составили 2 330,0 млн рублей и превысили уровень 2021 года в сопоставимых ценах на 145,5 млн рублей, или на 6,7%.

При этом, 51,4% доходов бюджета сформированы за счет поступлений от организаций государственного сектора экономики, доля предприятий негосударственного сектора экономики составила 38,6%, индивидуальных предпринимателей – 5,3%, физических лиц – 4,7%.
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