Около 30 классов энергобезопасности создано в белорусских школах за последние шесть лет. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Согласно информации, одними из первых такие классы начали формировать с участием энергоснабжающих организаций школы Гомельской области. Со временем к проектам подключились специалисты Госэнергогазнадзора. Классы оснастили специальным оборудованием, информационными стендами, разработали для школьников учебные программы.

Новые формы работы со школьниками переняли и на Могилевщине, где, помимо стационарных учебных классов, впервые создали передвижную мобильную лабораторию по энергобезопасности. Сегодня она используется для обучающих занятий в различных районах региона. Новые подходы в организации обучающего процесса начали внедрять и в Брестской области.

Классы энергобезопасности каждый месяц посещают более тысячи школьников. Отдельно для молодежи проводятся выездные экскурсии в филиалы Госэнергогазнадзора, где также действуют интересные обучающие программы – можно посмотреть видеоролики о воздействии тока на человека, принять участие в викторинах и конкурсах, стать юными инспекторами.

В этом году классы оснастят новыми информационными стендами «Электробезопасность вблизи воздушных линий электропередачи».

Несчастные случаи поражения электрическим током вблизи ЛЭП зачастую происходят с детьми и подростками из-за отсутствия знаний об опасности электрического тока. Госэнергогазнадзор и энергоснабжающие организации уделяют особое внимание профилактической информационной работе по этому направлению.