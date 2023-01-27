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ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО 30 КЛАССОВ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ СОЗДАНО В БЕЛОРУССКИХ ШКОЛАХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ
17:35 27.01.2023
Около 30 классов энергобезопасности создано в белорусских школах за последние шесть лет. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Согласно информации, одними из первых такие классы начали формировать с участием энергоснабжающих организаций школы Гомельской области. Со временем к проектам подключились специалисты Госэнергогазнадзора. Классы оснастили специальным оборудованием, информационными стендами, разработали для школьников учебные программы.
Новые формы работы со школьниками переняли и на Могилевщине, где, помимо стационарных учебных классов, впервые создали передвижную мобильную лабораторию по энергобезопасности. Сегодня она используется для обучающих занятий в различных районах региона. Новые подходы в организации обучающего процесса начали внедрять и в Брестской области.
Классы энергобезопасности каждый месяц посещают более тысячи школьников. Отдельно для молодежи проводятся выездные экскурсии в филиалы Госэнергогазнадзора, где также действуют интересные обучающие программы – можно посмотреть видеоролики о воздействии тока на человека, принять участие в викторинах и конкурсах, стать юными инспекторами.
В этом году классы оснастят новыми информационными стендами «Электробезопасность вблизи воздушных линий электропередачи».
Несчастные случаи поражения электрическим током вблизи ЛЭП зачастую происходят с детьми и подростками из-за отсутствия знаний об опасности электрического тока. Госэнергогазнадзор и энергоснабжающие организации уделяют особое внимание профилактической информационной работе по этому направлению.
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