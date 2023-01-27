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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 2022 ГОД В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 5,4 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
17:14 27.01.2023
В 2022 году организациями всех форм собственности Гродненской области построено 5,4 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 477,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 245 тыс. квадратных метров общей площади, или 51,3% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 191 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 103,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 78,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 16,5% от общего ввода по области.
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