Свыше 340 нарушений земельного законодательства установлены Комитетом госконтроля Могилевской области в ходе проверок в 2022 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, наиболее типичные из них: образование несанкционированных свалок строительного и бытового мусора; самовольное занятия и нецелевое использование земель; неэффективно использование субъектами земельных участков, на которых расположены потенциально опасные объекты; незадействование в сельскохозяйственном производстве свободных земель.

Подобные недостатки установлены в 13 городах и 16 районах Могилевской области. В частности, свалки бытовых и иных отходов на землях общего пользования выявлены в Могилеве, Белыничском, Бобруйском, Кировском, Кличевском, Краснопольском, Осиповичском, Славгородском, Хотимском районах.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 23 должностных лица, к административной ответственности – 30 должностных лиц.

По результатам проверок большинство выявленных нарушений (300 из 346) оперативно устранены.