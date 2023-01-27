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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 340 НАРУШЕНИЙ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВЫЯВЛЕНО В 2022 ГОДУ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
17:10 27.01.2023
Свыше 340 нарушений земельного законодательства установлены Комитетом госконтроля Могилевской области в ходе проверок в 2022 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, наиболее типичные из них: образование несанкционированных свалок строительного и бытового мусора; самовольное занятия и нецелевое использование земель; неэффективно использование субъектами земельных участков, на которых расположены потенциально опасные объекты; незадействование в сельскохозяйственном производстве свободных земель.
Подобные недостатки установлены в 13 городах и 16 районах Могилевской области. В частности, свалки бытовых и иных отходов на землях общего пользования выявлены в Могилеве, Белыничском, Бобруйском, Кировском, Кличевском, Краснопольском, Осиповичском, Славгородском, Хотимском районах.
За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 23 должностных лица, к административной ответственности – 30 должностных лиц.
По результатам проверок большинство выявленных нарушений (300 из 346) оперативно устранены.
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