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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ УСЛУГ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2022 ГОДА ВЫРОС НА 10,5%


15:58 27.01.2023

Темп роста экспорта услуг в Гомельской области в январе-ноябре 2022 года составил 110,5% к аналогичному периоду 2021 года. Об этом сообщил зампред облисполкома Андрей Конюшко 26 сентября на заседании облисполкома

При этом коммунальные организации продемонстрировали темп в 139,6%. По видам услуг с приростом сработали практически все.

Что касается экспортных поставок товаров, то объем за январь-ноябрь составил без малого $4 млрд. Андрей Конюшко отметил, чтобы компенсировать потери экспорта на рынки Евросоюза, Украины, предприятия области увеличили присутствие в России. Нарастили и отгрузки в страны Восточной Азии и дальней дуги.

"В этом году мы ставим задачи компенсировать все выпавшие объемы и нарастить поставки. По экспорту товаров нужно обеспечить не менее $4,3 млрд, по экспорту услуг - не менее $500 млн", - подчеркнул замгубернатора.

"Руководителям всех уровней необходимо агрессивнее осваивать новые рынки, сохраняя старые. Для этого есть механизмы и основания, логистика практически выстроена", - заключил он.
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