В Гродненской области розничный товарооборот в 2022 году составил 6 704,8 млн рублей, или 98,2% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 18,1 рубля против 15,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,2% розничного товарооборота области, в 2022 году составил 5 980,6 млн рублей, или 99,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в 2022 году составил 4 026 млн рублей, или в сопоставимых ценах 83,6% к уровню 2021 года.

Товарооборот общественного питания в 2022 году составил 347 млн рублей, или 103,1% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.