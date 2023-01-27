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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД ПРОСЕЛ НА 1,8%
14:35 27.01.2023
В Гродненской области розничный товарооборот в 2022 году составил 6 704,8 млн рублей, или 98,2% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 18,1 рубля против 15,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,2% розничного товарооборота области, в 2022 году составил 5 980,6 млн рублей, или 99,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в 2022 году составил 4 026 млн рублей, или в сопоставимых ценах 83,6% к уровню 2021 года.
Товарооборот общественного питания в 2022 году составил 347 млн рублей, или 103,1% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.
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