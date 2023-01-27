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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 31 ЯНВАРЯ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
14:19 27.01.2023
Комитет государственного контроля Гомельской области 31 января 2023 г. проведет «горячую телефонную линию» по вопросам соблюдения природоохранного законодательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, граждане с 09.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-70 могут сообщить о несанкционированных свалках, загрязнении земель, водных объектов, лесного фонда, содержании в ненадлежащем состоянии территорий животноводческих ферм сельхозорганизаций и др.
Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет изучена специалистами. При необходимости Комитет госконтроля примет соответствующие меры реагирования
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