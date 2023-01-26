В 2022 году 2022 года организациями всех форм собственности Минской области построено 8,6 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 1 033,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 334,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 32,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 240,5 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 708 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 68,5% от общего ввода по области.