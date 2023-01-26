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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ РУХНУЛ НА 28,1%
12:43 27.01.2023
Грузооборот транспорта Гродненской области в 2022 году составил 2553 млн тонно-километров, или 71,9% к уровню 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот за 2022 год составил 790,6 млн пассажиро-километров, или 106,3% к 2021 году.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 106,1 млн человек, или 99% к уровню 2021 года.
Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.
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