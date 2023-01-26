Грузооборот транспорта Гродненской области в 2022 году составил 2553 млн тонно-километров, или 71,9% к уровню 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот за 2022 год составил 790,6 млн пассажиро-километров, или 106,3% к 2021 году.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 106,1 млн человек, или 99% к уровню 2021 года.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.