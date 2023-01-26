Собственники могут повлиять на постановку дома в список на капитальный ремонт. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Ромашко.

По его словам, указ № 327 позволяет при принятии ими решения о необходимости выполнения энергоэффективных мероприятий притянуть к этому и капитальный ремонт.

«Если этот дом не новый, в перспективе нуждается в проведении капитального ремонта, то фактически положительное решение собственников о реализации энергоэффективных мероприятий может приблизить на три – пять лет выполнение капитального ремонта в совокупности», – сказал он.