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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СОБСТВЕННИКИ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ПОСТАНОВКУ ДОМА В СПИСОК НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ


12:15 27.01.2023

Собственники могут повлиять на постановку дома в список на капитальный ремонт. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Ромашко.

По его словам, указ № 327 позволяет при принятии ими решения о необходимости выполнения энергоэффективных мероприятий притянуть к этому и капитальный ремонт.

«Если этот дом не новый, в перспективе нуждается в проведении капитального ремонта, то фактически положительное решение собственников о реализации энергоэффективных мероприятий может приблизить на три – пять лет выполнение капитального ремонта в совокупности», – сказал он.
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