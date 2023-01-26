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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД УПАЛО НА 5,9%
12:02 27.01.2023
В 2022 году объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 18 679,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,1% к уровню 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 99%, в обрабатывающей промышленности – 96,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 86,8% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 95%.
Индекс промышленного производства за декабрь 2022 г. к ноябрю 2022 г. составил 105,1%.
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