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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ В 2022 ГОДУ ВЫПОЛНИЛА 127 МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ


11:58 27.01.2023

Беларусь в 2022 году выполнила 127 международных научно-технических проектов. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков.

Это проекты с Китаем, Сербией, Словакией, Турцией, Республикой Корея, Вьетнамом, Пакистаном, Азербайджаном, Арменией, Молдовой, Таджикистаном и Узбекистаном.

По его словам, есть и планы на будущее. Например, в рамках реализации проектов с Китаем будут разработаны высокоэффективные кремний-углеродные композиты для литий-ионных аккумуляторов (ГНУ «Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси» и Шанхайский университет); системы управления для медицинских роботов (ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси» и Чжэцзянский научно-технический университет); программный комплекс для ранней диагностики рака легких (УО «Белорусский государственный медицинский университет» и Школа общественного здоровья Университета Сучжоу) и многое другое.

По словам Сергея Шлычкова, Беларуси удалось не только сохранить интеллектуальный потенциал, но и использовать его в интересах государства по разным направлениям.

«Мировая практика и наша показывают, что если действующее производство связано с наукой, то выпуск и реализация продукции имеют меньше проблем, чем если эта модель не работает. Таким образом, научное обеспечение действующих производств имеет большое значение», - отметил руководитель ведомства.

За прошлый год в стране были разработаны и доведены до стадии практического применения 63 новшества. В числе наиболее заметных разработок – экспериментальные образцы грузовых электромобилей разной грузоподъемности.

«В нашей стране за этот год появилось два таких образца производства МАЗ и «Белкоммунмаш». Не могу не подчеркнуть ведущую роль Национальной академии наук в реализации комплексного проекта будущего «Национальный электротранспорт»,­ - сказал Сергей Шлычков, которого цитирует пресс-служба ГКНТ.
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