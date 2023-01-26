ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ СОКРАТИЛОСЬ НА 3,4%

11:49 27.01.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за 2022 год в текущих ценах составил 20 321,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 3,4% меньше к уровню 2021 года.