Брестской области, как и остальным регионам, необходимо детальнее проработать инвестиционные планы. Об этом заявил на заседании Брестского облисполкома министр экономики Александр Червяков.

Как сообщается на сайте Минэкономики, на заседании рассматриваются итоги социально-экономического развития Брестской области в минувшем году и задачи в текущем.

Так, по итогам 2022 года, инвестиции в основной капитал составили в области Br3,8 млрд. Это почти на Br80 млн больше, чем в 2021 году. На сегодня инвестиции в основной капитал рассматриваются как источник роста экономики. Ставится задача обеспечить их прирост на 21,2%. В сумме они должны быть увеличены до Br5 млрд. Сформирован и утвержден перечень инвестиционных проектов общим объемом инвестиций более Br900 млн.

Несмотря на амбициозность планов, Александр Червяков обратил внимание на то, что за два года инвестиции прирастут лишь на 4%.

"Поэтому задача - нарастить и восполнить то, что мы упустили в прошлом году. К сожалению, многие в регионах не видят инвестиций. Хотя по жилью их объем мы увеличили практически на Br1 млрд, по инфраструктуре - на Br3,9 млрд. Поэтому мы договорились, что в течение двух недель выстраиваем инвестиционные строительные планы и проведем их защиту в регионах. Обращаюсь к руководителям районов, чтобы вы обратили на это внимание: детально проработайте свои инвестиционные планы", - сказал министр экономики.

В качестве предложения он привел в пример предприятие пищевой промышленности в одной из областей. "Работают в три смены, очередь вперед на три месяца. Есть необходимость в строительстве еще одной линии. У нас есть регионы, в которых нет серьезных инвестпроектов. Можно было бы дополнительно поставить там оборудование, дать рабочие места, со спросом на сегодня и на будущее, но почему-то этого не делаем. Поэтому обратите внимание на те предприятия, которые сегодня действительно загружены, работают в три смены, есть спрос на продукцию - почему не увеличить производство?" - дополнил Александр Червяков.

По итогам 2022 года валовой региональный продукт Брестской области составил Br21,8 млрд. К уровню предыдущего года в регионе недобрали около Br400 млн, или 1,8%. Прирост валовой добавленной стоимости обеспечен среди отраслей реального сектора экономики - в сельском, лесном, рыбном хозяйстве (на 5%), горнодобывающей промышленности (2,4%), а также по отдельным видам сферы услуг.