В 2022 году в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 5640,9 млн рублей и увеличилось по сравнению с 2021 годом в сопоставимых ценах на 6,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 4 658,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 6,6% больше, чем в предыдущем году.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 284,8 тыс. тонн, молока – 1 442,5 тыс. тонн, яиц получено 470,6 млн штук.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1 758,9 тыс. тонн, рапса – 218 тыс. тон, картофеля – 611,8 тыс. тонн, овощей – 427,3 тыс. тонн, сахарной свеклы – 1 547,9 тыс. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,7% областного объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,2%, яиц – 83,4%, зерна – 96,5%, рапса – 96%, сахарной свеклы – 99,4%, картофеля – 19,4%, овощей – 7,8%.