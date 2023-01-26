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ЭКОНОМИКА РБ


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 13,5%


09:49 27.01.2023

1811,3 млн рублей поступило в консолидированный бюджет Могилевской области за 2022 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению с прошлым годом доходы бюджета увеличились на 13,5%, или на 215,6 млн рублей в фактическом исчислении.

Значительную долю поступлений принесли бюджету подоходный налог – 38,1% (689,7 млн рублей), налог на добавленную стоимость – 17,8% (321,9 млн рублей), налог на прибыль – 12,4% (224,4 млн рублей), акцизы – 4,6% (82,7 млн рублей). Объемы платежей по налогу на недвижимость составили 4,4% (79,2 млн рублей), по налогу при упрощенной системе налогообложения – 3,6% (64,9 млн рублей).

При этом 56,9% поступлений внесли в казну государственные организации, 34% – негосударственные организации, 4,8% – индивидуальные предприниматели, 4,3% – физические лица.

Почти половину доходов (46,9%) обеспечили бюджету области плательщики г. Могилева. Плательщики г. Бобруйска внесли 19,7%, Климовичского района – 4,7%, Осиповичского – 4,2%, Могилевского – 3%, Кричевского – 2,6%, Быховского – 2%, Горецкого – 1,9%, Костюковичского – 1,6%, Бобруйского – 1,4%, и др.

В формировании бюджета участвовали 632,2 тыс. плательщиков, в том числе 15,6 тыс. организаций, 26,1 тыс. индивидуальных предпринимателей и 590,5 тыс. физических лиц.

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ЛВЗ», ЗАО «Бобруйский бровар», ООО «Кронохем», филиал ООО «Евроторг» в г.Могилеве, Могилевский филиал РУП «Белтелеком», ОАО «Белшина», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод», РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт». Удельный вес их платежей составил 20,1% общих поступлений в бюджет области.
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