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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ СОСТАВИЛА 10,5%
09:29 27.01.2023
За январь-ноябрь 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гродненской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 13,4%, рентабельность продаж – 10,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 декабря 2022 г. составила 4,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд рублей, или 12,5% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 декабря 2022 г. составила 6,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,6 млрд рублей, или 9,1% от общего объема кредиторской задолженности.
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