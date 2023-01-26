В 2022 году в Минске организациями всех форм собственности построено 15,3 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 891 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 274,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 30,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 237,6 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 172,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.