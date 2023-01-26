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ЭКОНОМИКА РБ
ЛЕСХОЗЫ БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ УДОВЛЕТВОРИЛИ БОЛЕЕ 240 ТЫСЯЧ ЗАЯВОК НА ДРОВА
17:35 26.01.2023
Лесхозы Беларуси в 2022 году удовлетворили более 240 тысяч заявок на дрова.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, населению было реализовано 1 646 841 куб. м дровяной древесины, что на 13% больше, чем в 2021 году. Среди трендов прошлого года – увеличение спроса на колотую продукцию. Всего было реализовано 20 228 куб. м колотых дров. Это почти в 2 раза больше, чем в 2021 году.
В 2023 году лесхозы планируют установить более 70 станков дровокольного оборудования. При этом основными организациями, ответственными за обеспечение населения колотыми видами продукции, являются гортопы. Реализацией дров населению занимаются также и организации частной формы собственности.
Увеличению спроса на продукцию способствовало и открытие в прошлом году торговых площадок лесхозов, где населению предлагаются дрова как в небольших сетках, так и в биг-бегах. По состоянию на 26 января работают уже 8 объектов торговли под фирменным брендом "Лесной домик".
Ежесуточно лесхозы удовлетворяли до 1,5 тысячи заявок в день. При этом граждане услышали просьбы лесхозов и в отличие от 2021 года в основном заранее позаботились о приобретении топливной продукции. Это, в свою очередь, позволило избежать во многих регионах искусственных очередей и в спокойном режиме отгрузить продукцию.
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