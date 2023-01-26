Инновационная площадка кафедры конституционного права юридического факультета БГУ создана в Национальном центре правовой информации (НЦПИ) Беларуси. Соответствующий договор подписали 25 января первый проректор БГУ Дмитрий Курлович и заместитель директора НЦПИ Вячеслав Бекета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, новая структура ориентирована на формирование практических навыков у студентов-юристов и создание условий для реализации научно-исследовательского потенциала сотрудников и обучающихся БГУ.

Деятельность площадки позволит совершенствовать технологии и качество подготовки будущих юристов путем эффективного использования материально-технической и производственной потенциала НЦПИ. Также планируется привлечение сотрудников центра для проведения занятий, разработки учебных программ, планов семинарских и практических занятий, тем курсовых, дипломных работ с дальнейшим внедрением результатов научных исследований в практическую деятельность.

На базе площадки предполагаются организация научных и научно-практических мероприятий, повышения квалификации профессорско-преподавательского состава кафедры, подготовка публикаций научного и практического характера по результатам совместной исследовательской работы. Также деятельность площадки направлена на методическое обеспечение учебных дисциплин и содействие изданию и обмену литературой.