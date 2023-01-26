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ЭКОНОМИКА РБ


РЕАЛИЗАЦИЮ 44 ИНВЕСТПРОЕКТОВ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ


15:55 26.01.2023

Реализацию 44 инвестпроектов планируется завершить в Гомельской области в 2023 году. Об этом сообщил сегодня на заседании зампред облисполкома Андрей Конюшко.

В Гомельской области сформирован план из 137 инвестпроектов.

"21 проект завершен в 2022 году. Создано 1600 рабочих мест", - озвучил цифры Андрей Конюшко.
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