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ЭКОНОМИКА РБ
РЕАЛИЗАЦИЮ 44 ИНВЕСТПРОЕКТОВ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ
15:55 26.01.2023
Реализацию 44 инвестпроектов планируется завершить в Гомельской области в 2023 году. Об этом сообщил сегодня на заседании зампред облисполкома Андрей Конюшко.
В Гомельской области сформирован план из 137 инвестпроектов.
"21 проект завершен в 2022 году. Создано 1600 рабочих мест", - озвучил цифры Андрей Конюшко.
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