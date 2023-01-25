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ЭКОНОМИКА РБ
ОДИН ИЗ МЕНЕДЖЕРОВ БЕЛАЗА ЗАДЕРЖАН ЗА ВЗЯТКИ
15:37 26.01.2023
Сотрудники управления ГУБОПиК МВД по Минской области получили информацию о фактах коррупции на предприятии БЕЛАЗ.
Как сообщает Telegram-канал МВД Беларуси, 35-летний уроженец Борисовского района, работающий заместителем начальника управления - начальником отдела снабжения металлами, систематически получал взятки от учредителя российской компании - поставщика металлопродукции.
«На днях, после передачи очередного транша в 9 тысяч рублей в эквиваленте в разных валютах, был задержан 59-летний взяткодатель, житель Минского района, взяткополучатель и другие участники коррупционной цепочки: супруга должностного лица, ее отец, а также менеджер компании-поставщика», - говорится в сообщении.
В отношении всех фигурантов следователями возбуждены уголовные дела, на их имущество наложен арест.
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