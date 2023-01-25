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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 5 ЛЕТ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ 100 ФЕРМ


15:21 26.01.2023

За 5 лет в Минской области планируется построить 100 ферм. Об этом сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Василий Сысоев.

По его словам, еще одна задача на ближайшие годы — 7 тыс. литров молока от коровы в год.

«На Минщине получен рекордный надой молока — более двух млн т. Новая планка — достичь такого же результата и в реализации молока. Но нужно техническое переоснащение. Движение в этом направлении уже есть. Пример — ферма в Слуцке <...>. Она построена по недорогой технологии, но дает хорошую рентабельность», - отметил Василий Сысоев, рассказывая о перспективах развития животноводства.

Кроме того, в этом году на Минщине будут построены не менее 20 ферм. Финансовую помощь на возвратной основе оказывает Мингорисполком.

«Это долгоиграющий проект, который позволит отойти от привязного поголовья и улучшить результаты отрасли. Строительство запланировано в 14 регионах области», - сказал чиновник.
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