За 5 лет в Минской области планируется построить 100 ферм. Об этом сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Василий Сысоев.

По его словам, еще одна задача на ближайшие годы — 7 тыс. литров молока от коровы в год.

«На Минщине получен рекордный надой молока — более двух млн т. Новая планка — достичь такого же результата и в реализации молока. Но нужно техническое переоснащение. Движение в этом направлении уже есть. Пример — ферма в Слуцке <...>. Она построена по недорогой технологии, но дает хорошую рентабельность», - отметил Василий Сысоев, рассказывая о перспективах развития животноводства.

Кроме того, в этом году на Минщине будут построены не менее 20 ферм. Финансовую помощь на возвратной основе оказывает Мингорисполком.

«Это долгоиграющий проект, который позволит отойти от привязного поголовья и улучшить результаты отрасли. Строительство запланировано в 14 регионах области», - сказал чиновник.