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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОМ ФОРУМЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ


14:30 26.01.2023

Национальный центр маркетинга организует белорусскую экспозицию на Международном конгрессно-выставочном форуме «Строительство, энергетика, спецтехника и безопасность», который пройдет 18-20 апреля 2023 г. в Бишкеке (Кыргызстан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, форум проводится ежегодно с 2003 года и уже успел зарекомендовать себя в качестве эффективной платформы для продвижения товаров и услуг, установления новых контактов, а также заключения договоров и сделок.

В рамках форума на одной площадке состоятся выставки: KyrgyzBuild (строительство и интерьер), EnergyExpo Kyrgyzstan (энергетика и освещение), KyrgyzComex (дорожное строительство, спецтехника, комплектующие), SafetyExpo Kyrgyzstan (средства безопасности, охрана и противопожарная защита).

В 2023 году участие подтвердили компании из Кыргызстана, Казахстана, России, Австрии, Германии, Польши, Ирана, Турции, Южной Кореи и других стран.

Национальный центр маркетинга приглашает белорусские предприятия принять участие в экспозиции в рамках выставки, а также предлагает разработку индивидуального дизайн-проекта стенда, рекламно-информационную поддержку, целевую рассылку приглашений деловым кругам для посещения белорусского стенда, бронирование гостиниц и авиабилетов.
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