В Гомельской области розничный товарооборот в 2022 году составил 7 935 млн рублей, или 97,4% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,5% розничного товарооборота области, в 2022 году составил 7 342,7 млн рублей, или 98,4% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

Оптовый товарооборот в 2022 году составил 9 946,4 млн рублей, или 89,5% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Товарооборот общественного питания в 2022 году составил 393,7 млн рублей, или 105,8% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.