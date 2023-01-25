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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД ПРОСЕЛ НА 2,6%
13:59 26.01.2023
В Гомельской области розничный товарооборот в 2022 году составил 7 935 млн рублей, или 97,4% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,5% розничного товарооборота области, в 2022 году составил 7 342,7 млн рублей, или 98,4% в сопоставимых ценах к предыдущему году.
Оптовый товарооборот в 2022 году составил 9 946,4 млн рублей, или 89,5% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.
Товарооборот общественного питания в 2022 году составил 393,7 млн рублей, или 105,8% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.
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