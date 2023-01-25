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ЭКОНОМИКА РБ
ХОЛДИНГ «БЕЛРЕСУРСЫ» В 2022 ГОДУ УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ НА 25,4%
13:47 26.01.2023
Холдинг «Белресурсы» за 2022 год выполнил все доведенные ключевые показатели.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, темп роста экспорта составил 125,4% к 2021 году при задании 106,3%. Экспортировано продукции на сумму 35 500,5 тыс. долларов США.
Чистая прибыль в целом по холдингу «Белресурсы» за январь-декабрь 2022 года составила 19 291,2 тыс. рублей.
Выручка от реализации товаров, работ и услуг в целом по холдингу «Белресурсы» за январь-декабрь 2022 года составила 683 093,8 тыс. рублей и возросла на 110,2% к 2021 году, в том числе оптовый товарооборот сложился на уровне 426 474,3 тыс. рублей, или 77,5% к 2021 г. в сопоставимых условиях.
Рентабельность продаж составила 6,45% при доведенном задании 4,4%.
Прибыль от реализации в целом по холдингу «Белресурсы» составила 44 087,6 тыс. рублей.
Объем производства продукции в целом по холдингу «Белресурсы» составил 198 824,4 тыс. рублей, или 194,5% в фактических отпускных ценах к соответствующему периоду 2021 г.
В целом по холдингу «Белресурсы» производительность труда по выручке составила 274,9 тыс. рублей на 1 работника, или 109,8% к 2021 году, по добавленной стоимости – 46,8 тыс. рублей на 1 работника, или 118,1 % к 2021 году.
В 2022 году привлечено 4,8 млн рублей инвестиций в основной капитал.
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