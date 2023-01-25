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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ УПАЛ НА 8%
13:23 26.01.2023
Грузооборот транспорта Гомельской области в 2022 году составил 23,9 млрд тонно-километров, или 92% к 2021 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в 2022 году пассажирооборот составил 1503,2 млн пассажиро-километров, или 100,2% к 2021 году.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 204,8 млн человек, или 95,5% к 2021 году.
Информация о грузоперевозках транспортных предприятий области не представлена.
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