Грузооборот транспорта Гомельской области в 2022 году составил 23,9 млрд тонно-километров, или 92% к 2021 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в 2022 году пассажирооборот составил 1503,2 млн пассажиро-километров, или 100,2% к 2021 году.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 204,8 млн человек, или 95,5% к 2021 году.

Информация о грузоперевозках транспортных предприятий области не представлена.