Минувший 2022 год стал рекордным по числу сделок с квартирами в столице за всю историю ведения реестра цен на земельные участки государственного земельного кадастра Республики Беларусь c 2004 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, начиная год в январе-феврале с отметки в 1000 сделок, в марте на рынке произошло незначительное затишье, а с апреля количество ежемесячно фиксируемых сделок купли-продажи в среднем составляло 1300. По мнению специалистов, большую роль сыграл отложенный спрос. Стоит также отметить и то, что многие рассматривают приобретение жилой недвижимости, как лучшую инвестицию.

За прошедший год было совершено чуть более 15 тыс. сделок купли-продажи, что на 3% превысило показатель 2021 года, а также на 18% и 42% показатели 2019 и 2020 годов соответственно. Это свидетельствует о том, что активность на рынке квартир в последние годы сохраняется на высоком уровне.

В 2022 году покупатели отдавали предпочтение однокомнатным квартирам, доля которых составила более половины в общем объеме сделок. Доля двухкомнатных квартир, в свою очередь, составила треть от общего объема. Аналогичная тенденция прослеживалась и в 2021 году, а с 2016 по 2020 год доля однокомнатных квартир варьировалась в диапазоне от 40% до 45%.

При этом в 2022 году наибольшим спросом пользовались однокомнатные и двухкомнатные квартиры общей площадью до 45 кв. м. На них пришлось около 50% от общего числа сделок. Популярными для покупки остаются квартиры с планировками «студия» и «евродвушка», а также квартиры со свободными планировками, что позволяет реализовать владельцам актуальные дизайнерские решения.

Денежный оборот от продажи 750 тысяч квадратных метров за 2022 год составил 976 миллионов долларов США, или более 2500 миллионов белорусских рублей. Если сравнивать оборот в площадном выражении, то он сохранился на уровне 2021 года, в денежном – вырос почти на 2%.

В 2022 году доля сделок купли-продажи на первичном рынке находилась в диапазоне от 9% до 32% ежемесячно. Всего за 2022 год на первичном рынке было совершено 2536 сделок купли-продажи, более 70% из которых – в жилом комплексе «Минск-Мир». К слову, в 2021 году было совершено 4162 сделки на первичном рынке, а на долю жилого комплекса «Минск-Мир» пришлось более половины из них.

За прошедший год рост средней цены на однокомнатные квартиры составил почти 9% в долларовом и рублевом выражении, в сегменте трехкомнатных квартир произошло снижение на 7% в долларах США (8% в рублях).

Отдельно стоит отметить сегмент двухкомнатных квартир на первичном рынке, где средняя цена за прошедший год в долларовом выражении выросла на 13% и в рублевом выражении на 12%. Такой рост обусловлен продажей квартир в 4 квартале 2022 года в ЖК «Минск-Мир» в доме «Хельсинки» –более 40 сделок со стоимостью квадратного метра от 1 300 до 1 800 долларов.

На вторичном рынке в 2022 году происходили лишь незначительные колебания в пределах 2% как в белорусских рублях, так и в долларах США.

В 2022 году самой дорогой сделкой стала квартира общей площадью 297 кв. м, расположенная по улице Киселева, 17 и состоящая из четырех жилых комнат. Цена сделки составила 731 тысячу долларов США, или 1,83 млн рублей (около 2460 долларов за кв. м, или 6 175 рублей за кв. м). Квартира находится в 48-квартирном жилом доме «Времена года», расположенном вблизи парка имени Максима Горького. Дом был введен в эксплуатацию в 2016 году.

По стоимости квадратного метра в 2022 году рекордной стала сделка с квартирой по адресу ул. Захарова, 29А. Квартира общей площадью 143 кв. м, состоящая из 2 жилых комнат, была продана за 620 тысяч долларов США, или 1,58 млн рублей (около 4340 долларов за кв. м, или 11 тысяч рублей за кв. м).