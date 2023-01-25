В Могилевской области введены в эксплуатацию новые объекты на местных видах топлива, сообщает Департамент по энергоэффективности.

В частности, из предусмотренных госпрограммой «Энергосбережение» на 2021-2025 годы для обеспечения энергетической безопасности республики 15 энергоисточников, работающих на местных топливно-энергетических ресурсах (МТЭР), тепловой мощностью 50,4 МВт, в 2022 году введены три современных теплоисточника с котельным оборудованием на МТЭР общей тепловой мощностью 8,0 МВт: Горецкое УКПП «Коммунальник» (аг. Овсянка) – 2,5 МВт; Кировское УКП «Жилкомхоз» (аг. Жиличи) – 2,0 МВт; Славгородское УКП «Жилкомхоз» (Славгород, ул. Калинина) – 3,5 МВт.

Вновь построенные котельные, помимо высокого уровня автоматизации управления технологическими процессами, оснащены утилизаторами тепла дымовых газов, тепловая энергия от которых используется для подогрева воздуха, поступающего для поддержания процесса горения в топке и обратной сетевой воды перед входом в котел.

Эксплуатация нового котельного оборудования на МТЭР в течение отопительного сезона текущего года позволит заместить потребление природного газа не менее, чем на 2,5 млн м3, что в денежном выражении составит 1,059 млн рублей.