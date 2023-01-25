|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ НА МЕСТНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА
12:34 26.01.2023
В Могилевской области введены в эксплуатацию новые объекты на местных видах топлива, сообщает Департамент по энергоэффективности.
В частности, из предусмотренных госпрограммой «Энергосбережение» на 2021-2025 годы для обеспечения энергетической безопасности республики 15 энергоисточников, работающих на местных топливно-энергетических ресурсах (МТЭР), тепловой мощностью 50,4 МВт, в 2022 году введены три современных теплоисточника с котельным оборудованием на МТЭР общей тепловой мощностью 8,0 МВт: Горецкое УКПП «Коммунальник» (аг. Овсянка) – 2,5 МВт; Кировское УКП «Жилкомхоз» (аг. Жиличи) – 2,0 МВт; Славгородское УКП «Жилкомхоз» (Славгород, ул. Калинина) – 3,5 МВт.
Вновь построенные котельные, помимо высокого уровня автоматизации управления технологическими процессами, оснащены утилизаторами тепла дымовых газов, тепловая энергия от которых используется для подогрева воздуха, поступающего для поддержания процесса горения в топке и обратной сетевой воды перед входом в котел.
Эксплуатация нового котельного оборудования на МТЭР в течение отопительного сезона текущего года позволит заместить потребление природного газа не менее, чем на 2,5 млн м3, что в денежном выражении составит 1,059 млн рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 25.01.2023
Курсы в банках
на 26.01.2023
Конвертация в банках
на 26.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте