В 2022 году объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 33,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 97,5% к уровню 2021 года

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 104,5%, в обрабатывающей промышленности – 96,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 95,4%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100%.