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ЭКОНОМИКА РБ


C 24 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА ВСТУПЯТ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ЕРИП


12:05 26.01.2023

C 24 февраля 2023 года вступят в силу новые Правила платежной системы ЕРИП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «НКФО ЕРИП», они созданы на основе применяемых ранее Общих условий участия в АИС «Расчет» Расчетного агента, Производителя услуг, Агрегатора и дополнены отдельными положениями согласно требованиям платежного законодательства.

Правила сохраняют применяемый ранее порядок технологического и функционального взаимодействия участников ЕРИП посредством АИС «Расчет». Используемые ранее участниками ЕРИП в процессе организационного, информационного взаимодействия Протоколы, Регламенты, иная документация сохраняют свой функционал и актуальность.

Участники ЕРИП (Расчетные агенты, Производители услуг, Агрегаторы), подключенные к АИС «Расчет» до вступления в силу Правил платежной системы ЕРИП на основании Договоров присоединения к Общим условиям, продолжают функционировать в платежной системе ЕРИП согласно прежним договорам присоединения – перезаключение договоров не требуется.

После вступления в силу Правил платежной системы в ЕРИП подключение к АИС «Расчет» новых участников и субъектов осуществляется на основании новой редакции договоров присоединения к Правилам платежной системы ЕРИП (в соответствующей роли).
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