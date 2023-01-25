Доля наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта организаций Минпрома по итогам 11 месяцев 2022 года превысил 75%. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника научно-технического управления – начальник отдела инновационной деятельности Министерства промышленности Сергей Кабишов.

По его словам, этот показатель свидетельствует о том, что предприятия белорусского машиностроения поставляют зарубежным партнерам собственные разработки, продукцию с высокой добавленной стоимостью.

«Создание инноваций в современном машиностроении – это комплексная задача, решение которой невозможно без использования результатов научных исследований, выполнения сложных расчетов, формирования виртуальных моделей, изготовления опытных образцов новой техники и проведения их испытаний, – отметил Сергей Кабишов. – Именно инновации являются драйвером развития белорусского машиностроения. Системная работа в области разработки и внедрения новой продукции и технологий, наращивание кадрового потенциала и компетенций, развитие отраслевой науки, сотрудничество с учеными, модернизация действующих и создание новых производств формируют фундамент для успешного развития».

Среди направлений перспективных исследований и разработок – такие высокотехнологичные производства как микроэлектроника, оптико-механическое производство, станкостроение, электротранспорт и другие.

Для решения поставленных задач в системе Минпрома 19 крупнейших холдингов и организаций аккредитованы в качестве научных.

По всем ключевым направлениям развития в холдинговых структурах функционируют 16 центров компетенции – отраслевых лабораторий. Например, карьерной и шахтной техники – в ОАО «БЕЛАЗ», научно-исследовательский центр металлургического производства в ОАО «БМЗ», двигателестроения – в ОАО «Минский моторный завод», грузовых автомобилей и пассажирских автобусов – в ОАО «МАЗ» и т.д.

Направления деятельности корпоративных научно-технических центров определяются исходя из потребностей конкретного бизнеса. Их работа позволяет повысить отдачу от науки и ускорить процесс внедрения инноваций. В результате снижаются сроки разработки новой продукции, подготовки производства, повышается конкурентоспособность белорусской техники.

Благодаря совместной работе отраслевой и академической науки созданы беспилотные карьерные самосвалы, карьерный самосвал на электротяге и гибридный самосвал; образцы зимней спортивной техники; комбайн на газовом топливе; новые электробусы и электрогрузовики; новые модели погрузчиков, седельных тягачей, автобусов, форвардеров для лесной промышленности; современные двигатели внутреннего сгорания, соответствующие экологическим нормам; уникальное оптико-механическое оборудование для микроэлектроники.

Работа отраслевых научных организаций и лабораторий и белорусских ученых способствовала увеличению удельного веса отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции предприятий Минпрома по итогам 2022 года до 44,5%, информировал заместитель начальника научно-технического управления – начальник отдела инновационной деятельности ведомства.

«Потребность в высокотехнологичных инновациях только увеличивается. Каждый год рынок диктует новые запросы. Министерство промышленности заинтересовано во внедрении современных разработок, которые будут способствовать развитию производства, повышению качества и конкурентоспособности отечественной продукции», – подчеркнул Сергей Кабишов.