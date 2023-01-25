ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ ПРОСЕЛ НА 3,2%

11:16 26.01.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за 2022 год в текущих ценах составил 22,6 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 3,2% меньше к уровню 2021 г.