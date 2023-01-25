Минская региональная таможня в 2022 году перечислила в республиканский бюджет почти 4 млрд рублей, что составило более 44% от общей суммы доходов, перечисленной таможенными органами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской региональной таможне, доля партий товаров, ввозимых на территорию Евразийского экономического союза, время выпуска которых не превышает 1 часа, составила 72%.

Доля партий товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, время выпуска которых не превышает 10 минут, составила 92%.

В минувшем году оформлено свыше 168 тыс. импортных деклараций и более 72 тыс. экспортных деклараций на товары.

Кроме того, выявлено свыше 3 тыс. административных правонарушений.