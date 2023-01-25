В 2022 году в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3828,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,7% к уровню 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3035,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,5% к уровню предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 169,3 тыс. тонн, молока – 885,2 тыс. тонн, яиц получено 439,7 млн штук. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 947,7 тыс. тонн, рапса – 31,8 тыс. тонн, картофеля – 497,3 тыс. тонн, овощей – 317,6 тыс. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 94% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 96,5%, яиц – 81,7%, зерна – 95,7%, рапса – 94,3%, картофеля – 12,5% и овощей – 10,1%.