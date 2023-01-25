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ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 5,6 МЛРД РУБЛЕЙ


09:52 26.01.2023

От плательщиков Минской области за 2022 год поступило в консолидированный бюджет 5632,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в том числе в республиканский бюджет поступило 1 729,8 млн рублей, в местные бюджеты – 3 902,9 млн рублей.

На 89,8% бюджет сформирован за счет восьми основных доходных источников: подоходного налога – 1 485,1 млн рублей, или 26,4% в доходах консолидированного бюджета, налога на прибыль – 1 106,1 млн рублей (19,6%), экологического налога (включая налог за добычу) – 720,4 млн рублей (12,8%), налога на добавленную стоимость – 617,5 млн рублей (11,0%), акцизов – 393,4 млн рублей (7,0%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале государственных и приравненных к ним организаций – 365,9 млн рублей (6,5%), налога на недвижимость – 226,0 млн рублей (4,0%), налога при упрощенной системе налогообложения – 142,0 млн рублей (2,5%).
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