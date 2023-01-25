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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТЕЛЕКОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
09:44 26.01.2023
РУП «Белтелеком» представляет новые тарифные планы для бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ассортименте тарифных планов услуг интернета по технологии GPON для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей появились новые предложения – «Бизнес-комплект 40», «Бизнес-комплект 100» и «Бизнес-комплект 500» (услуга предоставляется при наличии технической возможности).
Новинки актуальны тем, кому нужен надежный высокоскоростной интернет. Тарифные планы «Бизнес-комплект 40», «Бизнес-комплект 100» и «Бизнес-комплект 500» предусматривают доступ к интернету на скорости 40/20 Мбит/с, 100/50 Мбит/с и 500/250 Мбит/с соответственно.
Ежемесячная абонплата без учета НДС для «Бизнес-комплект 40» составляет 33,9 рубля, для «Бизнес-комплект 100» – 74,9 рубля и 299 рубля для «Бизнес- комплект 500».
Подключить новый тарифный план интернета можно, обратившись в сервисный центр Белтелекома или оставив заявку на сайте.
Кроме того, тарифные планы «Бизнес-комплект 60» и «Бизнес-комплект 80» переносятся в архив. Новые подключения на них производиться не будут, но существующие абоненты смогут продолжать ими пользоваться.
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