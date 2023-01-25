За январь-ноябрь 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гомельской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8%, рентабельность продаж – 6,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 декабря 2022 г. составила 7 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,3 млрд рублей, или 18,8% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 декабря 2022 г. составила 8,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 2 млрд рублей, или 24,3% от общего объема кредиторской задолженности.