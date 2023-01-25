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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 49 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР ПОСТРОЕНО В БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ


07:44 26.01.2023

В 2022 году в Беларуси организациями всех форм собственности построено 49,4 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 4 226,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 824,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 43,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 1 390,1 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 874,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 222,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 28,9% от общего ввода по республике.
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