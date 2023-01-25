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ЭКОНОМИКА РБ


В БГУ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ РЕПЕТИЦИОННЫЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ЭКЗАМЕН


17:48 25.01.2023

Репетиционный централизованный экзамен (РЦЭ) состоится 28 января по 10 учебным предметам в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, это математика, история Беларуси, всемирная история, биология, физика, химия, география, обществоведение, немецкий и английский языки. Самым массовым предметом по количеству зарегистрировавшихся является математика – 786 человек.

Всего пробные испытания на базе БГУ пройдут более 1800 одиннадцатиклассников из 28 средних школ и 9 гимназий Фрунзенского района г. Минска.

РЦЭ организуют на площадках пяти факультетов вуза: физического (ул. Бобруйская, 5), юридического (ул. Ленинградская, 8), химического (ул. Ленинградская, 14), географии и геоинформатики (ул. Ленинградская, 16), филологического (ул. К. Маркса, 31), а также Главного корпуса БГУ (пр-т Независимости, 4).

Напомним, в 2023 году учащиеся 11 классов будут сдавать два централизованных экзамена (ЦЭ). Это русский или белорусский язык (по выбору учащегося), а также один из профильных учебных предметов: математика, физика, химия, биология, история Беларуси, всемирная история, обществоведение, география, английский, французский, немецкий, испанский и китайский языки.

Внесены изменения в тестовые задания для ЦЭ. Уменьшено количество заданий по большинству учебных предметов. В тестах не используются задания повышенного пятого уровня сложности. Используются задания только 4-х уровней сложности. Увеличена часть «В» до 20–22 заданий и уменьшена часть «А». Тест сформирован на основе заданий базового уровня освоения учебных программ по учебным предметам.

Определены даты проведения ЦЭ в 2023 году. Так, 14 мая проведут испытания по русскому и белорусскому языкам, 21 мая – предмет по выбору.

Для тех, кто не смог принять участие в ЦЭ по уважительной причине в установленные даты, предусмотрены резервные дни и иные сроки. Резервным днем для русского и белорусского языков будет 23 мая, для предмета по выбору – 25 мая. Иные сроки определены в июле во время резервных дней для ЦТ, а также 21 и 23 августа.
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