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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСЕТИТЬ ЛУКОМЛЬСКУЮ ГРЭС МОЖНО БУДЕТ ВИРТУАЛЬНО
17:36 25.01.2023
Специалисты филиала «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго» разработали виртуальную экскурсию на крупнейший энергообъект страны – Лукомльскую ГРЭС.
Как сообщает Telegram-канал Минэрего, с проектом 25 января ознакомился министр энергетики Виктор Каранкевич на выставке «Беларусь интеллектуальная».
Интерактивный тур на ГРЭС состоит из 3D-панорам, на которых отображены основные объекты станции. С помощью VR-очков пользователи могу виртуально посетить машинный и турбинный залы ГРЭС, увидеть установленное там оборудование.
Программный комплекс будет использоваться не только для ознакомительных целей, но и служить тренажером для энергетиков. Пока инновацию применяют в тестовом режиме, в перспективе разработчики планируют сделать ее доступной для широкого круга пользователей.
Министр высоко оценил представленные разработки в сфере VR-технологий, отметив, что это важное направление, которому в отрасли уделяется особое внимание.
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