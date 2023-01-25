В Витебской области розничный товарооборот в 2022 году составил 6 754,9 млн рублей, или 99,8% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,5% розничного товарооборота области, составил 6 182,2 млн рублей, или 101% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В 2022 году оптовый товарооборот составил 17 274,6 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 178,8% к уровню 2021 года.

Товарооборот общественного питания в 2022 году составил 330,1 млн рублей, или 103% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.